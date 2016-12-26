Экономика

12:08 26.12.2016

Нацкомфинуслуг зарегистрировала страхового брокера "Ютиар"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), внесла в государственный реестр страховых и перестраховочных брокеров информацию об ООО "Страховой брокер "Ютиар" ("ЮТР", Киев).

Соответствующее распоряжение №3181 от 20 декабря 2016 года обнародовано на сайте регулятора.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником компании, а также ее руководителем, является Оксана Солодухина.

ООО "Страховой брокер "Ютиар" зарегистрировано 1 сентября 2016 года. Его уставный капитал составляет 50 тыс. грн.

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