Ближневосточная нефть впервые с мая стоит больше WTI благодаря сделке ОПЕК

Цена нефти Dubai Crude поднялась выше американской марки West Texas Intermediate впервые с мая свидетельствуют данные PVM Oil Associates Ltd.

Начиная с мая баррель нефти Dubai Crude был в среднем на $1,70 дешевле WTI, сообщает агентство.

Историческое соглашение ОПЕК и независимых производителей о сокращении добычи нефти начиная с января разрушило традиционное соотношение между котировками различных сортов нефти, что может изменить направление нефтяных потоков на мировом рынке.

В понедельник биржи Нью-Йорка и Лондона закрыты в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями, нефтяные торги не ведутся. По итогам сессии в прошлую пятницу февральский контракт на Brent подорожал на 0,2% - до $55,16 за баррель, на WTI - на 0,1%%, до $53,02 за баррель.

C начала 2016 года цена Brent увеличилась на почти на 48%, WTI - на 43,1%.