Экономика

13:38 23.12.2016

Банки Пинчука и Ахметова работают вне рамок "олигархической" модели

Сравнивать ПриватБанк Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с банками "Кредит Днепр" Виктора Пинчука и Первым украинским международным банком (ПУМБ) Рината Ахметова некорректно, так как два последних работают как отдельный банковский бизнес, не являясь ядром финансово-промышленной группы.

"Банки Пинчука и Ахметова никогда не относились к олигархической модели бизнеса. Там нет модели олигархической бизнеса, там просто ее не было. Эти банки не только не ядро (ФПГ), это совершенно отдельно стоящий бизнес для этих акционеров, у них есть свои холдинговые компании", – сказала она в эфире радио "Вести" в четверг.

В.Гонтарева уточнила, что, например, привлечением средств в холдинге "СКМ" Р.Ахметова самостоятельно занимаются такие холдинги, как "Метинвест" или "ДТЭК", выпуская еврооблигации или организовывая синдицированные кредиты.

Глава Нацбанка отметила, что в случае "олигархического бэнкинга" через банк привлекались средства населения, которые затем на льготных условиях направлялись на финансирование бизнеса акционера банка.

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