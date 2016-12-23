Ведущие фондовые биржи Украины, НДУ и РЦ определились с графиком работы в период новогодних праздников

Последняя в 2016 году торговая сессия на ведущих украинских фондовых площадках "Украинская биржа" (УБ), ПФТС и "Перспектива" (все Киев) состоится 29 декабря.

Согласно сообщениям на веб-сайтах фондовых площадок, в этот день биржи будут работать в обычном режиме – полный рабочий день.

30 декабря 2016 года и 3 января 2017 года торги на фондовых площадках проводиться не будут.

В новом году торги на фондовых площадках возобновятся 4 января. Затем биржи будут работать еще 5 и 6 января, после чего вновь закроются на выходные - до 9 января.

Национальный депозитарий Украины (НДУ) и Расчетный центр (РЦ) также установили последним операционным днем уходящего года 29 декабря. В то же время РЦ 30 декабря еще будет работать без клиентов, осуществляя комплекс работ связанных с завершением текущего и началом нового отчетного периода.

В новом году РЦ будет работать синхронно с фондовыми площадками.

НДУ 4-5 января будет работать в обычном режиме, 6 января операционный день будет сокращен до 16:30.

С 10 января фондовые площадки, НДУ и РЦ будут работать в обычном режиме.

Как сообщалось, НБУ 15 декабря утвердил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и банковской системы на период завершения отчетного года.

Согласно документу, 28 и 29 декабря 2016 года банковский день продлевается на два часа, 30 декабря – участники СЭП смогут осуществлять платежи в системе до 13:00 только между банками, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные НБУ и органам Государственной казначейской службы. НБУ и Госказначейство могут осуществлять платежи всем участниками СЭП, банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

НБУ установил выходными днями банковской системы 2 и 9 января: СЭП, система электронной почты Нацбанка, депозитарий НБУ, система учета депозитных сертификатов СЕРТИФ, система подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, система по покупке и продаже гривневых кредитных ресурсов на межбанке КредИнфо2, а также автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами" работать не будут.

Согласно графику, 3 января 2017 года банки будут работать без клиентов, а межбанковские переводы средств через СЭП осуществляться не будут.

4-6 и 10 января 2017 года СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

Согласно сообщению НБУ, с 30 декабря 2016 года до 4 января 2017 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, установленный Нацбанком 29 декабря.