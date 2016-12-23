Работа по верификации пенсионных выплат будет усилена – глава Минфина

Работа по верификации пенсионных выплат приносит конкретную экономию средств и будет усилена в 2017 году, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Была проведена довольно активная работа по верификации. Было найдено много несоответствий… В следующем году мы будем усиливать меры по верификации потому, что это экономит средства налогоплательщиков", - сказал он, выступая в парламенте в пятницу.

По данным главы Минфина, предпринятые меры, в том числе по верификации, позволили сэкономить в 2016 году 10 млрд грн.

А.Данилюк сообщил, что планирует изменить подходы в этой работе – будет проводиться активный обмен данными с Пенсионным фондом и Министерством социальной политики.

Как сообщалось, после проведенных сверок в январе этого года были приостановлены пенсионные выплаты 600 тыс. переселенцам, которые, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, не пересекали линию разграничения на подконтрольную Украине территорию, а деньги им выплачивались.