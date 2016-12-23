Экономика

10:47 23.12.2016

Кабмин снял ограничения на расходы Министерства по временно оккупированным территориям на приобретение имущества за счет международной помощи

Кабинет министров Украины снял ограничения на осуществление расходов на приобретение и содержание имущества за счет международной технической помощи Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно постановлению №983 от 21 декабря, правительство установило, что при осуществлении министерством расходов на приобретение автомобилей, персональных компьютеров, ноутбуков, другого оборудования, мебели для оборудования рабочих мест сотрудников и приобретение и содержание мобильных телефонов за счет средств, предусмотренных на указанные цели международными договорами (международная техническая помощь), не применяются предельные суммы расходов, которые установлены постановлением №332 от 4 апреля 2001 года.

Постановлением от 2001 года установлены предельные расходы на покупку телефонов в 1,2 тыс. грн за единицу, а на их содержание – 1,5 тыс. грн в месяц, компьютеров – 13 тыс. грн за единицу, покупку мебели для члена правительства – 30 тыс. грн и автомобиля для члена правительства – 500 тыс. грн.

Таким образом, данные нормы не распространяются на закупки, проводимые Министерством по временно оккупированным территориям в счет международной техпомощи.

В сообщении, которое прилагается к постановлению, отмечается, что благодаря данному решению министерство получило возможность эффективно использовать ресурсы, предоставленные международными партнерами.

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