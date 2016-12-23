Фондовые индексы АТР слабо снижаются в пятницу, японский рынок закрыт

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются в пятницу, следуя за динамикой рынка акций США, пишет MarketWatch.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял в ходе торгов 0,8%, гонконгский Hang Seng - 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,3%, южнокорейский KOSPI - менее 0,1%.

Рынки Японии закрыты в пятницу в связи с праздником (День рождения императора).

"Приближается Рождество, и трейдеры хотят уйти от рисков. Они не хотят никаких сюрпризов", - отмечает аналитик BNP Paribas Investment Partners Хуэ Лу.

Биржи Гонконга и Австралии будут закрыты в понедельник в связи с Рождеством. Японский, китайский и южнокорейский рынки будут открыты.

Котировки акций гонконгских банков, а также компаний сферы недвижимости, опускаются в четверг на опасениях, что повышение процентных ставок в США при слабых темпах роста экономики Гонконга будет способствовать снижению корпоративных прибылей.

Стоимость бумаг CK Property опустилась на 1,6%, Hang Lung Property - на 0,9%, Bank of East Asia - на 1,5%.

Некоторые проблемы с ликвидностью, наблюдающиеся в Гонконге и Китае перед окончанием года, ослабляют интерес потенциальных покупателей, говорит аналитик UOB Kay Hian Ханна Ли.

Ослабление юаня, по словам эксперта, будет негативно сказываться на прибылях китайских компаний.

"Если ставки в США будут расти, как мы ожидаем, юань продолжит ослабляться, а вместе с ним уменьшится и маржа прибылей китайских компаний", - говорит Х.Ли.