Фондовые индексы Европы завершили торги в четверг без единой динамики

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг без единой динамики на фоне низкой активности торгов в преддверии рождественских праздников.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился по итогам торгов на 0,21% - до 359,82 пункта.

Британский FTSE 100 увеличился за день на 0,32%, французский CAC прибавил всего 0,02%, в то время как германский DAX опустился на 0,11%.

Stoxx 600 с начала года опустился на 1,6%, и эксперты в целом полагают, что за оставшееся в 2016 году время он сумеет отыграть падение. По прогнозам опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, прибыль компаний индекса в 2016 году понизится на 2,2%, но затем продемонстрирует впечатляющий рост на 12% в следующем году.

Итальянский фондовый индекс FTSE MIB опустился на 0,5%, при этом продолжилось стремительное падение котировок акций Banca Monte dei Paschi di Siena (-7,5%). Старейший в мире действующий банк испытывает сложности с привлечением финансирования через программу допэмиссии акций и обмена облигаций на акции. Правительство Италии готово предоставить господдержку Monte Paschi, который, как становится очевидно, не сможет справиться самостоятельно с кризисом ликвидности, пишут СМИ со ссылкой на источники.

В то же время цена бумаг других итальянских банков выросла в четверг, в частности, Banca Popolare di Milano - на 2,6%, Banco Popolare Societa Cooperativa - на 2,5%, UniCredit SpA - на 0,6%.

При этом рыночная стоимость ряда банков других европейских стран снизилась, в том числе акции Deutsche Bank AG и Barclays Plc подешевели на 0,8%.

"Европейские банковские акции, как ожидается, останутся под давлением. Кризис итальянских банков усиливает опасения в отношении испанских банков, которым сейчас надо выплатить миллиарды евро по ипотечным претензиям", - отмечает старший рыночный аналитик London Capital Group Ипек Озкардеская.

Европейский суд в среду постановил, что банки Испании должны вернуть заемщикам по ипотеке все деньги, заработанные в результате несправедливого определения минимального значения процентной ставки.

Курс бумаг швейцарской фармацевтической компании Actelion Ltd. поднялся по итогам торгов в четверг на 4,1%. Накануне вечером американская Johnson & Johnson подтвердила факт переговоров о приобретении производителя лекарств.

Между тем капитализация Altice NV сократилась на 0,4%. Голландская телекоммуникационная группа объявила, что продает активы в Бельгии и Люксембурге бельгийской Telenet Group BVBA за 400 млн евро.