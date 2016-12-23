Фондовые индексы США опустились в четверг на фоне слабой активности торгов

Фондовые индексы США завершили сессию в четверг небольшим снижением.

Активность торгов в последние дни является довольно низкой с учетом приближающегося Рождества, и эксперты полагают, что рынок продолжит плыть по течению до конца текущего года, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мало кто из трейдеров хочет открывать новые позиции перед праздниками", - отмечает аналитик Interactive Investor Ли Уайлд.

Для Dow Jones Industrial Average декабрь этого года может стать самым сильным с 2010 года - с начала месяца индекс прибавил 4,2%. Тем не менее, Dow Jones пока так и не смог подняться до психологически важной отметки в 20000 пунктов.

"Dow Jones подбирается к 20000 пунктов, и нам стоит помнить, что в случае столь важных уровней для индексов ситуация обычно напоминает ржавые двери - требуется сделать несколько попыток, прежде чем очередной рывок позволит их открыть", - отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл.

"Таким образом, если фондовый рынок сделает передышку, чтобы переварить недавний подъем, это ни для кого не должно стать сюрпризом", - говорит эксперт.

Многие эксперты полагают, что фондовый рынок США продолжит подъем в 2017 году. Тем не менее, они предупреждают, что дальнейшее ралли будет зависеть от улучшения корпоративных прибылей, а также успешного осуществления властями США программы снижения налогов после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

"Если всего этого не будет, нас могут ждать проблемы", - говорит главный инвестиционный директор Univest Wealth Management Division Том Кэссиди.

Окончательные данные министерства торговли США, опубликованные в четверг, показали, что ВВП страны в третьем квартале 2016 года вырос на 3,5% в пересчете на годовые темпы. Согласно предварительным данным, подъем составлял 3,2%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал пересмотр оценки роста американской экономики в июле-сентябре до 3,3%.

Тем временем, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. и составило 275 тыс., что является максимумом с июня, сообщило министерство труда США.

Увеличение количества новых заявок на пособие по безработице, вероятно, отражает сезонные колебания: показатель традиционно является очень волатильным в период рождественских праздников.

Расходы населения США в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как доходы не изменились, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Котировки бумаг американских компаний, ориентированных на потребительский сектор, снизились по итогам торгов в четверг.

Стоимость акций Bed Bath & Beyond Inc. опустилась на 9,2%. Показатели сети магазинов товаров для дома за третий финквартал, а также прогноз его прибыли на весь фингод оказались хуже прогнозов рынка.

Бумаги других ритейлеров также подешевели: Wal-Mart Stores - на 2,3%, Nordstrom на 5,8%, Gap - на 5,3%.

Акции Red Hat Inc. упали в цене почти на 14%. Производитель программного обеспечения объявил об отставке главного финансового директора Фрэнка Калдерони, а ее прогнозы на текущий квартал, а также весь текущий год, оказались хуже ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг Micron Technology Inc. выросли в цене на 12,7% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности производителя чипов памяти.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг снизился на 0,1% - до 19918,88 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,2%, составив 2260,96.

Значение индекса Nasdaq Composite опустилось на 0,4% - до 5447,42 пункта.