Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,07% - до 781,87 пункта, индекс ПФТС – на 0,16%, до 264,76 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,4 млн грн, в том числе акциями 10,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 248 млн грн, в том числе акциями – 0,39 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+6,67%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,64%).

Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-1,8%), "Укрнафты" (-0,34%) и "Мотор Сичи" (-0,28%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-0,48%) и "Мотор Сичи" (-0,74%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 0,78% - до 532,85 пункта при объеме торгов 4,5 млн злотых (27,45 млн грн).

Почти все индексные акции находились в "красной зоне". Тройку лидеров снижения составили бумаги "Кернела" (-4,29%), "Овостара" (-3,28%) и "Агротона" (-1,72%).

Дорожали только акции KSG Agro (+1,46%).