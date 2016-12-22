АМКУ и Минагропрод подписали меморандум о совместном контроле нарушений законодательства в сфере ценообразования

Антимонопольный комитет и Министерство аграрной политики и продовольствия подписали меморандум о сотрудничестве для исключения спекуляций с ценами на рынке продовольствия.

Согласно сообщению на сайте Минагропрода, меморандум о сотрудничестве должен повысить эффективность реагирования ведомств (АМКУ, Минагропрода, Госпродпотребслужбы) на факты нарушения законодательства в сфере ценообразования и защиты экономической конкуренции.

В министерстве отметили, что отмена госрегулирования цен на продукты питания повысила конкурентоспособность товаропроизводителей и в этих условиях государство должно обеспечить разумное ценообразование на продовольственные товары.

"Уже три месяца действует временная отмена прямого государственного регулирования цен на основные продовольственные товары. Но встал вопрос качественного осуществления контроля формирования, установления и применения цен и тарифов", - цитируется в сообщении министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

По его словам, благодаря тесному сотрудничеству и обмену информацией между ведомствами в рамках меморандума, спекуляция и манипуляция с ценами на рынке продовольствия стает невозможным.