"Киевстар" намерен открыть депозит в ПриватБанке

Ведущий украинский оператор мобильной связи "Киевстар" намерен разместить в ПриватБанке (Днепр) депозитный счет, сообщил президент компании Петр Чернышов

"У нас крупные депозитные программы с государственными банками и теперь мы разместим депозит и в Привате", - написал на своей странице в сети Facebook.

По его словам, доля ПриватБанка в структуре пополнения счетов абонентов "Киевстара" составляет около 40%. Кроме того, банк является одним из крупнейших корпоративных клиентов оператора.

"Можно сказать, что мы всегда тесно сотрудничали с ПриватБанком, а в новых реалиях, когда банк стал государственным, планируем еще более тесно работать вместе. Ведь теперь это не только очень технологично, но и абсолютно безопасно!", - отметил П.Чернышев.

Как сообщалось, Кабмин 19 декабря принял решение о переходе 100% акций ПриватБанка в собственность государства.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживает 25,4 млн абонентов.

ПриватБанк по размеру общих активов на 1 июля 2016 года (268,85 млрд грн) являлся крупнейшим среди 108 действовавших в стране банков.