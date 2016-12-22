"Укрэнерго" представило новый бренд компании

НЭК "Укрэнерго", системный оператор объединенной энергосистемы Украины, представило новый бренд компании, а также свое видение развития энергетики.

В НЭК отмечают, что буква U в новом логотипе выступает символом украинской энергосистемы, а листик в виде буквы Е – глобальное направление развития энергетики, которая эволюционно двигается в сторону "зеленой энергии".

По словам врио директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, глобальная энергетика в настоящее время трансформируется в направлении возобновляемых источников энергии, что открывает новые возможности и ставит перед компанией новые задачи.

"Глобальная энергетика трансформируется в направлении "озеленения", то есть производства электроэнергии из чистых источников – воды, солнца, ветра, биомассы. Украина не стоит в стороне от этих процессов. Увеличивающаяся доля возобновляемых источников энергии с учетом особенностей работы таких электростанций выводит на новый уровень вопрос надежности работы сетей, а также управления энергетическим балансом, меняя обычную парадигму управления энергосистемой", - сказал он в рамках прошедшей в четверг открытой лекции в НТУУ "КПИ".

В.Ковальчук напомнил о планах компании приступить с 2018 года к внедрению интеллектуальных сетей Smart Grid ("разумные сети"). "Мы должны научиться балансировать систему, в которой на долю возобновляемой энергетики приходится 20% и больше от ее общего производства. Это является вектором развития европейской энергетики на следующие годы",- отметил он.

В то же время внедрение новых технологий требует фундаментального переустройства IT-инфраструктуры, значительных инвестиций и мобилизации тысяч лучших специалистов.

"Мы должны не только передавать электроэнергию в необходимом количестве до потребителя, но и создавать условия потребителю для его развития. Мы планируем дать каждому самостоятельно выбирать время и объемы потребления, экономить и зарабатывать. Это новая философия "Укрэнерго", которую отображает наш новый слоган: ITellectual energy", - подчеркнул глава НЭК.

Кроме того, В.Ковальчук и ректор НТУУ "КПИ" Михаил Згуровский подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется привлекать представителей ВУЗа к разработке и реализации перспективных проектов компании. Будут созданы конкурсные и стипендиальные программы. Лучшие студенты будут принимать участие в отработке концептуальных подходов к внедрению технологий Smart Grid в ОЭС Украины и проведении анализа условия и создания платформы для реализации системы управления спроса на электроэнергию (demand response)/

Ранее директор по коммуникациям и международному сотрудничеству "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян отмечал, что в рамках совместного с Всемирным банком "Второго проект по передаче энергии" запланированы инвестиции в Smart Grid на уровне $48,5 млн.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.