"Укроборонпром" и польская WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем ПВО

Госконцерн "Укроборонпром" и польская WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна, соглашение о сотрудничестве по созданию новых образцов зенитного и зенитно-ракетного вооружения подписано сторонами 22 декабря.

С украинской стороны участниками новой программы партнерства выступят входящие в "Укроборонпром" госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем".

Как сообщалось, в 2015 году WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании технологий польской компании в проекте создания украинского беспилотного авиационного комплекса для ВСУ.

Кроме того, в настоящее время ГАХК "Артем" по итогам победы в тендере Министерства национальной обороны (МНО) Польши участвует в программе перевооружении истребителей МиГ-29 польских ВВС.

В настоящее время Украина и Польша отрабатывает планы активизации ВТС. В числе ранее озвученных перспективных направлений сотрудничества совместное создание новых образцов беспилотной техники для ВСУ, модернизация польских истребителей, модернизация оптико-электронного оборудования украинской бронетехники. В качестве перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок ЕС.