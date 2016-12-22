Экономика

17:40 22.12.2016

"Укроборонпром" и польская WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем ПВО

Госконцерн "Укроборонпром" и польская WB Electronics S.A. будут сотрудничать в области создания новых систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна, соглашение о сотрудничестве по созданию новых образцов зенитного и зенитно-ракетного вооружения подписано сторонами 22 декабря.

С украинской стороны участниками новой программы партнерства выступят входящие в "Укроборонпром" госпредприятие "Спецтехноэкспорт" и ГАХК "Артем".

Как сообщалось, в 2015 году WB Electronics и "Укроборонпром" договорились об использовании технологий польской компании в проекте создания украинского беспилотного авиационного комплекса для ВСУ.

Кроме того, в настоящее время ГАХК "Артем" по итогам победы в тендере Министерства национальной обороны (МНО) Польши участвует в программе перевооружении истребителей МиГ-29 польских ВВС.

В настоящее время Украина и Польша отрабатывает планы активизации ВТС. В числе ранее озвученных перспективных направлений сотрудничества совместное создание новых образцов беспилотной техники для ВСУ, модернизация польских истребителей, модернизация оптико-электронного оборудования украинской бронетехники. В качестве перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также совместная модернизация вооружений на рынках третьих стран, а также совместное продвижение новых вооружений на рынок ЕС.

ВАЖНОЕ

Глава НБУ ожидает получение 4-го транша МВФ в январе-2017

Рада решила выделить дополнительно 450 млн грн дотаций госшахтам

За неделю от гриппа в Украине умерло двое детей

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минфина действующего замминистра Капинуса

Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства

ПОСЛЕДНЕЕ

Акционеры ПриватБанка под нажимом НБУ передали ему в собственность "Буковель" и самолеты – Гонтарева

Компании в 2017г преимущественно будут страховать своих сотрудников по экономным программам

Акционеры ИнГОКа направили на дивиденды 2,5 млрд грн

ЦГОК выплатит дивиденды почти на 5 млрд грн до 20 июня 2017 года

Фондовые индексы Украины в четверг изменились разнонаправленно

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА