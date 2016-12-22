Украина с начала 2016/2017 МГ экспортировала 21,2 млн тонн зерна

Украина с начала 2016/2017 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 22 декабря 2016 года экспортировала 21,22 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия в четверг, к настоящему времени экспортировано около 10,88 млн тонн пшеницы, 4,25 млн тонн ячменя и около 5,99 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 167 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на данные Минагропрода, Украина в 2015/2016 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) экспортировала 39,487 млн тонн зерна, что на 13,5% больше, чем в предыдущем сезоне.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/2017 МГ может составить около 40 млн тонн.