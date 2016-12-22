Экономика

16:30 22.12.2016

Совет НБУ раскололся на две идеологические группы - заместитель главы Совета НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) раскололся на две идеологические группы, одна из которых считает приоритетом низкую инфляцию, а вторая – стимулирование экономического роста, сообщил заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов.

"По сути дела, да, две группы. Милованов, Гонтарева и Козюк — это одна группа. Рычаковская, Щербакова, Данилишин и Фурман — другая. Да, есть определенный идеологический раскол", - сказал он в интервью интернет-изданию Lb.ua.

"Прикол состоит в том, что глава НБУ и глава Совета НБУ играют в разных лигах и, как оказалось, в разные виды спорта", - добавил он в сети Facebook.

При этом он напомнил, что должности еще двух членов Совета НБУ остаются вакантными.

"Одни говорят, что макроэкономическая стабилизация важна, низкая инфляция важна, теперь - структурные реформы. То есть путь вперед - это структурные реформы. В целом другая позиция в том, что нужно стимулировать экономический рост…Мне кажется, для одних (из второй группы – ИФ) это желание понравиться определенным группам влияния и получить политическую власть. Другие по-настоящему переживают о будущем экономики", - отметил Т.Милованов о текущей ситуации в Совете Нацбанка.

Как сообщалось, Совет НБУ 21 декабря утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, которые направлены на обеспечение ценовой стабильности.

ВАЖНОЕ

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минфина действующего замминистра Капинуса

Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства – Микольская

Microsoft предоставила Минобразованию до 90% скидки на ПО для 23 тыс. компьютеров

Украина подтверждает план строительства завода ТВС для АЭС – Насалик

Рада увеличила плату на часть пригодных для внедрения 4G частот в 73 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

ТЭС "ДТЭК" в декабре увеличили производство электроэнергии на 25%

Замглавы Совета НБУ констатирует отсутствие мирной национализации ПриватБанка

Насалик рассчитывает на запуск "Карпатнафтохима" после упразднения акциза на сжиженный газ для его нужд

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тыс. грн из-за трансляции песни о морфлоте РФ

Минэнергоугля намерено увеличить цену на добываемый на госшахтах уголь - Насалик

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА