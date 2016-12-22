Совет НБУ раскололся на две идеологические группы - заместитель главы Совета НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) раскололся на две идеологические группы, одна из которых считает приоритетом низкую инфляцию, а вторая – стимулирование экономического роста, сообщил заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов.

"По сути дела, да, две группы. Милованов, Гонтарева и Козюк — это одна группа. Рычаковская, Щербакова, Данилишин и Фурман — другая. Да, есть определенный идеологический раскол", - сказал он в интервью интернет-изданию Lb.ua.

"Прикол состоит в том, что глава НБУ и глава Совета НБУ играют в разных лигах и, как оказалось, в разные виды спорта", - добавил он в сети Facebook.

При этом он напомнил, что должности еще двух членов Совета НБУ остаются вакантными.

"Одни говорят, что макроэкономическая стабилизация важна, низкая инфляция важна, теперь - структурные реформы. То есть путь вперед - это структурные реформы. В целом другая позиция в том, что нужно стимулировать экономический рост…Мне кажется, для одних (из второй группы – ИФ) это желание понравиться определенным группам влияния и получить политическую власть. Другие по-настоящему переживают о будущем экономики", - отметил Т.Милованов о текущей ситуации в Совете Нацбанка.

Как сообщалось, Совет НБУ 21 декабря утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу, которые направлены на обеспечение ценовой стабильности.