Ассоциация "Укравтопром" инициировала антисубсидиарное расследование в отношении продукции российской группы "ГАЗ"

Ассоциация "Укравтопром", объединяющая украинских производителей автотранспортных средств, в ближайшее время ожидает рассмотрения Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) поданной жалобы на дискриминационные действия на украинском рынке автобусов группы "ГАЗ" (РФ) и надеется на возбуждение Украиной антисубсидиарного расследования.

"Украинские производители автобусов в этом году очень "пассивно" работали, потому что во всех тендерах за госсредства побеждали неукраинские автобусы (ПАЗ "Мрия" – ИФ). И это недобросовестная конкуренция. Поэтому месяц назад мы подали в Министерство экономразвития и торговли официальную жалобу на дискриминационные действия группы "ГАЗ", которая за счет субсидий из центрального бюджета РФ и различных форм недобросовестной конкуренции очень активно работает на украинском рынке", - сообщил глава ассоциации Михаил Резник на пресс-конференции корпорации "Эталон" в Киеве в четверг.

По словам президента корпорации "Эталон" Владимира Бутко, автобусы "Мрия", которые представляет на тендеры группа компаний АИС, фактически являются российским автобусом ПАЗ (выпускает Павловский автобусный завод группы "ГАЗ" - ИФ), но его победы в тендерах обусловлены низкой ценой автобусов, в том числе за счет поддержки российского производителя из госбюджета РФ.

"Конечно, мы не можем конкурировать с автобусом, который стоит 800 или 900 тыс. грн, а наш 1400 тыс. грн. Но ПАЗ, во-первых, поддерживается государством, а во-вторых, у них конвейерное производство (700 ед. в месяц), что также делает его дешевле", - отметил В.Бутко.

По его мнению, необходимо законодательно установить в условиях тендеров на закупку автобусов за госсредства (в том числе "школьных") уровень локализации, который позволит отсечь недобросовестных конкурентов.

"По моим сведениям, в этом году ПАЗ продал в Украине не менее 200 автобусов, тогда как "Укравто" и корпорация "Богдан" – по 32 автобуса. А программа "Школьный автобус" выполнена только на 50%, но выигранный нами тендер на поставку 90 школьных автобусов заблокирован", - отметил он.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины отменил закупку 90 школьных автобусов Львовской облгосадминистрацией, в рамках которой в сентябре было акцептировано предложение на 134,9 млн грн ЧАО "Черниговский автозавод" (входит в корпорацию "Эталон") по жалобе ООО "Радиал Украина" (представлял автобусы ПАЗ "Мрия").