Экономика

16:18 22.12.2016

Ассоциация "Укравтопром" инициировала антисубсидиарное расследование в отношении продукции российской группы "ГАЗ"

Ассоциация "Укравтопром", объединяющая украинских производителей автотранспортных средств, в ближайшее время ожидает рассмотрения Межведомственной комиссией по международной торговле (МКМТ) поданной жалобы на дискриминационные действия на украинском рынке автобусов группы "ГАЗ" (РФ) и надеется на возбуждение Украиной антисубсидиарного расследования.

"Украинские производители автобусов в этом году очень "пассивно" работали, потому что во всех тендерах за госсредства побеждали неукраинские автобусы (ПАЗ "Мрия" – ИФ). И это недобросовестная конкуренция. Поэтому месяц назад мы подали в Министерство экономразвития и торговли официальную жалобу на дискриминационные действия группы "ГАЗ", которая за счет субсидий из центрального бюджета РФ и различных форм недобросовестной конкуренции очень активно работает на украинском рынке", - сообщил глава ассоциации Михаил Резник на пресс-конференции корпорации "Эталон" в Киеве в четверг.

По словам президента корпорации "Эталон" Владимира Бутко, автобусы "Мрия", которые представляет на тендеры группа компаний АИС, фактически являются российским автобусом ПАЗ (выпускает Павловский автобусный завод группы "ГАЗ" - ИФ), но его победы в тендерах обусловлены низкой ценой автобусов, в том числе за счет поддержки российского производителя из госбюджета РФ.

"Конечно, мы не можем конкурировать с автобусом, который стоит 800 или 900 тыс. грн, а наш 1400 тыс. грн. Но ПАЗ, во-первых, поддерживается государством, а во-вторых, у них конвейерное производство (700 ед. в месяц), что также делает его дешевле", - отметил В.Бутко.

По его мнению, необходимо законодательно установить в условиях тендеров на закупку автобусов за госсредства (в том числе "школьных") уровень локализации, который позволит отсечь недобросовестных конкурентов.

"По моим сведениям, в этом году ПАЗ продал в Украине не менее 200 автобусов, тогда как "Укравто" и корпорация "Богдан" – по 32 автобуса. А программа "Школьный автобус" выполнена только на 50%, но выигранный нами тендер на поставку 90 школьных автобусов заблокирован", - отметил он.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины отменил закупку 90 школьных автобусов Львовской облгосадминистрацией, в рамках которой в сентябре было акцептировано предложение на 134,9 млн грн ЧАО "Черниговский автозавод" (входит в корпорацию "Эталон") по жалобе ООО "Радиал Украина" (представлял автобусы ПАЗ "Мрия").

ВАЖНОЕ

Комиссия рекомендует Кабмину назначить госсекретарем Минфина действующего замминистра Капинуса

Вопрос повышения экспортных квот на торговлю с ЕС является приоритетным для правительства – Микольская

Microsoft предоставила Минобразованию до 90% скидки на ПО для 23 тыс. компьютеров

Украина подтверждает план строительства завода ТВС для АЭС – Насалик

Рада увеличила плату на часть пригодных для внедрения 4G частот в 73 раза

ПОСЛЕДНЕЕ

ТЭС "ДТЭК" в декабре увеличили производство электроэнергии на 25%

Замглавы Совета НБУ констатирует отсутствие мирной национализации ПриватБанка

Насалик рассчитывает на запуск "Карпатнафтохима" после упразднения акциза на сжиженный газ для его нужд

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тыс. грн из-за трансляции песни о морфлоте РФ

Совет НБУ раскололся на две идеологические группы - заместитель главы Совета НБУ

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА