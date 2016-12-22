Экономика

16:12 22.12.2016

Microsoft предоставила Минобразованию до 90% скидки на ПО для 23 тыс. компьютеров

IT-компания "Майкрософт Украина" предоставила Министерству образования и науки Украины до 90% скидки на программное обеспечение для 23 тыс. компьютеров, которые установят в украинских школах.

Как отмечается, в пресс-релизе компании, компьютерное оборудование для оснащения учебных заведений было получено в рамках социального проекта от Китайской народной республики. Планируется, что данные компьютеры будут установлены в начале 2017 года.

По словам генерального директора "Майкрософт Украина" Надежды Васильевой, сотрудничество компании с Министерством образования является настоящим образцом взаимопонимания и уважения.

"Программа "Формируй будущее" позволяет нам предоставлять специальные условия на закупку программного обеспечения со скидкой до 90%. Такие условия приближают учащихся и учителей к современным информационным технологиям и позволяют достигать большего", - отметила она.

В "Майкрософт Украина" отмечают, что подобные проекты также осуществляется в соседних странах, например, Болгарии, Венгрии, Румынии и Грузии, а также в других странах, и доказали свою экономическую и академическую эффективность.

"Майкрософт-Украина" является дочерней компанией IT-корпорации Microsoft (США). Украинская "дочка" компании работает с 2003 года

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