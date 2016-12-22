Экономика

15:52 22.12.2016

Инвестиции в запуск зерносушильного комплекса Беловодского КХП составили 56 млн грн

ПАО "Беловодский комбинат хлебопродуктов" (Сумская обл.) открыло реконструированный зерносушильный комплекс, говорится на сайте Сумской облгосадминистрации.

Согласно информации ОГА, общая мощность комплекса составляет 17 тыс. т, инвестиции в его запуск составили 56 млн грн.

Комбинат занимается не только хранением зерна, но и производством комбикормов и муки.

По информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), собственником 91,1% акций КХП является кипрская компания Firstmed management.

Чистая прибыль ПАО за 2015 г выросла на 44,7%, до 12,68 млн грн, чистый доход – на 36,7%, до 104 млн грн.

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