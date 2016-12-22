Украинских производителей ЖРС вытесняют с китайского рынка поставщики из Австралии и Бразилии

Украинских производителей железорудного сырья (ЖРС) вытесняют с китайского рынка поставщики из Австралии и Бразилии, которые ежегодно наращивают производство и экспорт железной руды, сообщается в пресс-релизе ГП "Укрпромвнешэкспертиза" со ссылкой на аналитика Дмитрия Желтякова.

"Как показал 2016 год, основными конкурентами украинских компаний на рынке Китая остаются поставщики из Австралии и Бразилии, которые ежегодно наращивают производство и экспорт железной руды. Ситуация осложняется тем, что отечественные производители не могут найти альтернативу для размещения всех вытесненных из Поднебесной объемов продукции", - констатировал эксперт.

При этом, по его данным, в январе-ноябре текущего года экспорт украинского ЖРС сократился на 5,738 млн тонн: падение демонстрировал экспорт в Китай (-6,524 млн тонн), Польшу (-615 тыс. тонн), Турцию (-553 тыс. тонн). Наиболее возросли поставки в Японию (+501 тыс. тонн), Сербию (+ 541 тыс. тонн) и Корею (+429 тыс. тонн).

В ноябре текущего года среднесуточное производство товарного неподготовленного ЖРС составило 124,3 тыс. тонн, что на 1,3 тыс. тонн выше октябрьского показателя. Но в среднесуточном производстве подготовленного сырья наблюдалась нисходящая тенденция - снижение составило 2,9 тыс. тонн - до 67 тыс. тонн. С начала года производство товарного ЖРС горнорудными предприятиями Украины составило 66,45 млн тонн, что на 4,7 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

"Украинские производители ЖРС в ноябре т.г. демонстрировали отрицательную динамику. Наиболее значительное падение производства в абсолютных величинах показали Северный ГОК (-57 тыс. тонн окатышей), Криворожский ЖРК (-49 тыс. тонн аглоруды) и Южный ГОК (-48 тыс. тонн товарного сырья). Рост производства произошел на "ArcelorMittal Кривой Рог", "Евраз Сухая балка" и Центральном ГОКе", - сообщил Д.Желтяков.

По его словам, в то же время на 2,845 млн тонн увеличились поставки ЖРС на внутренний рынок, главным образом за счет "ArcelorMittal Кривой Рог", Алчевского МК и Енакиевского МЗ. При этом "ArcelorMittal Кривой Рог" и Алчевский МК существенно нарастили производство чугуна.

Таким образом, неблагоприятная ситуация на внешнем рынке заставляет украинских производителей частично переориентироваться с экспортных рынков на внутренних производителей стали. Причина - более высокая прибыльность поставок на внутренний рынок за счет более низких логистических затрат. Но и без этой переориентации Украина теряет некоторые экспортные рынки, например, Китай.

Что касается ценовой ситуации, то, по мнению экспертов "Укрпромвнешэкспертизы", цены на внутреннем рынке Украины в конце года значительно возрастут под влиянием положительного общемирового тренда. Скорее всего, стоимость ЖРС на внутреннем рынке страны в январе также будет стремиться к росту под влиянием высоких цен на китайском спотовом рынке и прироста цен по контрактам.

Как сообщалось, за 11 мес. 2016 года производство железной руды снизилось на 7% - до 68,549 млн тонн, концентрата - на 6%, до 57,330 млн тонн. При этом выпуск подготовленного железорудного сырья увеличился на 3% - до 51,938 млн тонн, в том числе окатышей - на 3%, до 20,509 млн тонн, агломерата - также на 3%, до 31,430 млн тонн.

Украина в 2015 году сократила выпуск железной руды на 2% - до 80,371 млн тонн, концентрата - также на 2%, до 66,813 млн тонн. Производство подготовленного ЖРС снизилось на 8% - до 55,215 млн тонн, в том числе окатышей - на 1%, до 21,657 млн тонн, агломерата - на 12%, до 33,559 млн тонн.