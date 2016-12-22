"Укрзализныця" внесет коррективы в движение "Интерсити+" до Трускавца ввиду запуска такового из Киева в Перемышль

ПАО "Укрзализныця", в связи с назначением нового поезда "Интерсити+" в Перемышль, с 23 декабря 2016 года отменяет курсирование поезда "Интерсити+" № 741/742 Дарница – Трускавец – Дарница, сообщила пресс-служба ПАО.

"Однако пассажиры, которые имеют билеты на этот поезд на даты с 23 декабря по 17 января, смогут воспользоваться ими, не обменивая проездные документы в кассах. В случае отказа от поездки на станции отправления пассажирам будет возвращена стоимость проезда в полном объеме", - говорится в сообщении.

Пассажиры, все же желающие следовать скоростным поездом до Трускавца без пересадок, могут сдать билеты на станции отправления с возвратом полной стоимости и приобрести на Интерсити+ № 743/744 Дарница – Львов, в котором с 23 декабря 2016 года продлен маршрут следования до станции Трускавец.

Пассажиры, которые имеют билеты на поезд № 741/742 Дарница – Трускавец – Дарница на даты с 23 декабря по 17 января, могут также следовать поездом № 705/706 Киев – Перемышль на участке Киев – Львов. Пассажиры, которые приобрели проездные документы до станции Трускавец отправлением из Киева и Трускавца 23 и 24 декабря 2016 года смогут совершить поездку с пересадкой на станции Львов с/на поезд № 705/706 Киев – Перемышль в вагон №2 регионального поезда № 801/802 Львов – Трускавец. При этом билеты в кассах обменивать не нужно.

Поезд № 801/802 Львов – Трускавец отправляется из Львова 23 и 24 декабря 2016 в 12:30, из Дрогобыча в 14:10-14:20 и прибывает в Трускавец в 14:35. Обратно будет отправляться из Трускавца 23 и 24 декабря 2016 года в 15:39, из Дрогобыча в 15:54-16:00, прибывать во Львов в 17:10.

Кроме того, пассажиры смогут совершить посадку или высадку на станции Новоград-Волынский-1, если билет был приобретен до/из Новоград-Волынского.

"Во избежание недоразумений при посадке в поезд просим пассажиров следить за объявлениями на станциях. "Укрзализныця" просит прощения у пассажиров за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" получила подтверждение от Польских железных дорог о назначении курсирования нового скоростного поезда "Интерсити+" № 705/706 Киев - Львов - Перемышль, который уже 23 декабря 2016 совершит свой первый рейс из столицы Украины в польский город Перемышль.

Стоимость проезда из Киева в Перемышль в вагонах I класса составляет ориентировочно 574 грн, II класса - 406 грн, из Львова в Перемышль в вагонах I класса - 235 грн, II класса - 172 грн. электропоезд производства Hyundai Rotem будет курсировать ежедневно и преодолевать расстояние из столицы Украины в Перемышль за 7 ч. 40 мин, а обратно - за 7 ч. 07 мин, отправляясь из Киева в 6:45, а из Перемышля – в 14:26.