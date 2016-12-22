Введение "ескроу"-счетов для нотариусов в сделках с недвижимостью будет содействовать притоку инвестиций – эксперты

Внедрение в Украине на законодательном уровне механизма использования нотариусами специальных счетов "ескроу" для осуществления транзакций в сделках по купле-продаже недвижимости и с ценными бумагами будет способствовать повышению их безопасности, привлечению иностранных инвестиций.

Такое мнение выразили участники пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, посвященную презентации концепции совершенствования законодательства относительно "первого шага" в сделках с недвижимостью, разработанную участниками URE Club, другими экспертами.

"Предлагаем ввести (в сделки с недвижимостью – ИФ) нотариуса как наиболее адаптированного и безопасного посредника. Продавец обращается к нотариусу, заключает соглашение и переводит средства на специальный счет нотариуса, защищенный от требований третьих лиц. Когда нотариус передает право собственности в соответствии с условиями договора между сторонами, то переводит средства из своего счета на счет продавца. Таким образом, покупатель имеет гарантию, что получит право собственности на недвижимость или ценные бумаги, а продавец гарантированно получает средства", - пояснил адвокат и партнер юридической компании KPD Consulting Владислав Кисиль.

По его словам, иностранные инвесторы, часто опасающиеся больших рисков в Украине, ищут "ескроу"-агентов для защиты своих средств, однако такого механизма в стране нет.

По словам В.Кисиля, концепцию, предусматривающую механизм создания нотариусами специального депозита или "ескроу"-счета, планируется усовершенствовать при участии представителей Нотариальной палаты, Нацбанка и Минюста, после чего представить на рассмотрение Верховной Рады.

В свою очередь, партнер юридического бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партенры" Олег Бойчук отметил, что механизм "ескроу" достаточно используемый в мире, и сейчас очень затребован в Украине.

"Мы имеем возможность привлекать некоторые банки для предоставления услуги аналогичного содержания, но, учитывая ее дороговизну, а также отсутствие достаточного правового поля, создающее определенные риски, фактически она недоступна для широкого круга и имеет ограниченное применение", - сказал он.

Внедрение в Украине механизма "ескроу", по утверждению О.Бойчука, сделает сделки с недвижимостью и ценными бумаги более безопасными и комфортными, это также будет способствовать развитию рынка.

Юридический советник по недвижимости и инвестициям, энергетике и инфраструктуре, строительству и девелопменту Светлана Теуш, основываясь на собственном опыте, сделала вывод: особенно необходим механизм "ескроу" для иностранных инвесторов, осуществляющих крупные транзакции в сфере недвижимости в Украине.

При этом она отметила, что из-за отсутствия механизма "ескроу" зачастую транзакции усложняются, частично выходят на уровень иностранных юрисдикций, а иногда и вовсе отменяются, поскольку стороны не могут прийти к согласию.

"Потребность назрела давно. Этот механизм ("ескроу" – ИФ) уникален тем, что призван обеспечить баланс интересов обеих сторон транзакции, создать необходимый уровень безопасности и комфорта… В настоящее время институт нотариусов наиболее приближенный к этому механизму. В перспективе такие функции могут исполнять и юридические компании, и банки", - отметила С.Теуш.

По ее словам, механизм "ескроу" является признаком развитого и сильного рынка, помимо этого, он будет способствовать включению представителей страхового рынка.

В свою очередь, президент нотариальной палаты Украины Владимир Марченко акцентировал на необходимости Нацбанка обеспечить нормативную базу с тем, чтобы механизм "ескроу" заработал полноценно. В частности, регулятор должен четко определить статус счета "ескроу", который должен быть "безоговорочно защищен", а средства с него должны направляться только по назначению.

Кроме того, по его словам, нуждается в решении вопрос с зачислением такой счет поступающей из-за рубежа иностранной валюты.

"Мы внесем предложения, чтобы механизм заработал", - резюмировал В.Марченко.