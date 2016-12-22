Провайдеры настаивают на равных условиях при заключении договоров и трансляции телеканалов

Украинские провайдеры программных услуг настаивают на формировании единых подходов и цен при заключении договоров с медиа-группами и телеканалами на трансляцию их продуктов.

Как сообщила председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины" Татьяна Попова в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг, принцип, который сегодня заложен при формировании универсальной программной услуги (УПУ) в новом законе, соответствует директиве Евросоюза, и такой подход есть в Европе, но при этом, в той же директиве, заложен принцип декларативной регистрации тех, кто предоставляет услугу доступа к телеканалам, а в Украине в законе осталось лицензирование провайдеров программной услуги.

"Это не совсем правильно, на мой взгляд, и, я считаю, что если мы переходим к европейской модели, то мы должны отказываться от лицензирования провайдеров программной услуги", - отметила она.

Т.Попова добавила, что на рынке к моменту внедрения платности телеканалов должен быть отключен аналоговый сигнал и должен быть закодирован сигнал спутника для того, чтобы все кто работает на рынке оказались в равных условиях, так как, на сегодняшний день, в неравных условиях, по отношению к другим видам доставки сигнала потребителю, оказались кабельные операторы, что несправедливо.

"Кроме того, на сегодняшний день медиа-группы уже объявили о том, сколько они хотят получать денег за трансляцию своих каналов, и все бы ничего, платное телевидение это нормально, но они, помимо того, что хотят какое-то количество денег с каждого абонента, навязывают нам пакеты, хотят, чтобы все их телеканалы, в обязательном порядке, транслировались в минимальном пакете, что недопустимо и для многих может стать технологически невозможным", - сказала Т.Попова.

Помимо этого, она подчеркнула, что система платного телевидения предусматривает жесткий контроль и ассоциация считает, что медиа-группы должны озаботиться контролем над распространением пиратства, так как в конечном итоге те, кто заключит с ними договора, окажутся в неравных условиях с теми, кто эти договора не заключит, и будет дальше "пиратить".

"Ну и конечно мы говорим о технологической нейтральности с точки зрения подхода к формированию цен для различных технологических платформ, так как сегодня, например у платформ, которые уже имеют договора по доставке контента, так называемые ОТТ-сервисы, цена договора предлагается гораздо выше чем та, которая предлагается кабельным операторам. Мы считаем, что базовая цена должна быть одна для всех независимо от вида платформ", - резюмировала председатель ассоциации "Телекоммуникационная палата Украины".

В этом вопросе с ней полностью согласился основатель первого легального в Украине OTT-сервиса Divan.TV Андрей Колодюк, который выразил недоумение тем, что ОТТ-платформа должна платить больше только потому, что она "другая", и что это даже не закреплено ни одной законодательной нормой.

Он также подчеркнул, что его платформа и другие вещатели готовы подписывать договоры с медиа-группами, но на равных для рынка условиях.

Как сообщалось, с 1 января 2017 года в универсальную программную услугу (перечень телеканалов, обязательных для трансляции в сетях кабельных провайдеров) будут входить только государственные телеканалы, телеканалы общественного вещания и местные каналы. Таким образом, медиа-группы получат право требовать от провайдеров плату за вещание каналов в их сетях.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 21 декабря заявил, что уже изучает вопрос наличия признаков нарушения конкурентного законодательства в действиях медиа-групп и операторов кабельного телевидения в связи с вступлением в силу с 1 января поправок в закон "О телевидении и радиовещании" относительно УПУ.

"Антимонопольный комитет считает, что должны существовать прозрачные конкурентные коммерческие условия, экономически обоснованная модель определения стоимости продукта, который предлагается медиа-группами к продаже, а также отсутствие навязывания дополнительных обязательств, которые не касаются предмета соглашения", - пояснялось в сообщении комитета.

В АМКУ отметили, что также ведут исследование принципов пакетирования своего продукта медиа-группами для операторов, так и пакетирования услуг операторами для конечных потребителей, а также возможных фактов дискриминации потребителей при внедрении платы за ретрансляцию телеканалов исключительно в кабельных сетях провайдеров, учитывая отсутствие платы за них для цифрового и спутникового вещания.